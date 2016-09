Großfeuer auf Gut Höltenklinken

Rümpel (rtn) Über einhundert Feuerwehrleute kämpfen seit dem frühen Morgen gegen ein Großfeuer auf dem historischen Gut Höltenklinken bei Bad Oldesloe an. Mit Video



Als die ersten Feuerwehrleute gegen sechs Uhr am Brandort eintrafen, loderten die Flammen bereits etwa 20 Meter hoch aus dem Dachstuhl des Herrenhauses empor, sagte Amtswehrführer Christian Rieken am Einsatzort. Weil das Gebäude eine Holzdecke hat, löschten die Einsatzkräfte von außen. "Wir wissen nicht, wie stark die Decke beschädigt ist", Hineinzugehen war deshalb zu gefährlich, so Christian Rieken weiter.



Die 95 Jahre alte Großmutter des Gutsbesitzers wurde noch rechtzeitig von ihrem Enkel, Angestellten und zwei Polizisten aus dem brennenden Haus gerettet. Nach einer Erstversorgung durch den Rettungsdienst wurde die alte Dame zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Auch ein Polizist kam mit Verdacht auf Rauchvergiftung ins Krankenhaus. Die Brandursache und die Höhe des Sachschadens sind noch nicht bekannt. Das historische Gut Höltenklinken steht unter Denkmalschutz.

