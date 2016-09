Hamburg (rtn) Die 4. Staffel der ARD-Vorabendserie "Morden im Norden" startet am 31. Oktober um 18:50 Uhr im Ersten.



Kriminalkommissar Finn Kiesewetter (Sven Martinek) und Kriminaldirektor Lars Englen (Ingo Naujoks) sind in 16 neuen Folgen wieder Tätern in Lübeck und an der Ostseeküste auf der Spur. Unterstützt wird das Team künftig von zwei Neuzugängen: Staatsanwältin Dr. Hilke Zobel (Proschat Madani) und Oberkommissarin Nina Weiss (Julia Schäfle).



Unsere Bilder auf dem rtn-media-server zeigen: Ingo Naujoks, Proschat Madani, Julia Schaefle, Sven Martinek