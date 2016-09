Kiel (rtn/ots) In leuchtendem Feuerwehrrot prangen an 350 ausgewählten Stellen in

Schleswig-Holstein zur Zeit riesige Großflächenplakate und werben für

ein spannendes Ehrenamt.

Der Landesfeuerwehrverband Schleswig-Holstein hat für die Feuerwehren des Landes einen weiteren Baustein seiner Image- und Werbekampagnen gesetzt und mit der Firma

Ströer Deutsche Städte Medien einen großzügigen Sponsor an Bord geholt. Das symbolische erste Großflächenplakat klebten Innenminister Stefan Studt in Kiel an der Ecke Westring / Eckernförder Strasse. Dabei wurde er tatkräftig unterstützt von Iris Petersen (Ströer Deutsche Städte Medien) und dem stellv. Landesverbandsvorsitzenden Michael Raddatz sowie einer Löschfahrzeugbesatzung der Freiwilligen Feuerwehr Kiel-Russee.



"Wenn Feuer wär und es gäb keine Feuerwehr - was meinst du was für

Feuer wär" lautet der Werbeslogan mit Nachhaltigkeitseffekt.

"Unvorstellbar, dass es keine Feu-erwehr gäbe. Noch gibt es 1350

Freiwillige Feuerwehren mit knapp 50.000 Männern und Frauen, die

tagtäglich für die Sicherheit der Menschen in Schleswig-Holstein

sorgen", erklärt der stellvertretende Landesverbandsvorsitzende

Michael Raddatz. "Dieses Sicherheitsnetz ist aber kein Selbstgänger.

Der Slogan macht deutlich, dass Feuerwehr eine

gesamtgesellschaftliche Aufgabe für jeden ist. Daher freuen wir uns,

dass er nun auch auf den Großflächenplakaten flächendeckend ins Land

getragen wird." Raddatz dankte der Firma Ströer Deutsche Städte

Medien, die die 350 Großflächen kostenfrei zur Verfügung stellt.



Innenminister Stefan Studt unterstrich diese Förderung: "Dieses

Engagement aus der Wirtschaft ist beispielhaft. Funktionierende

Feuerwehren mit einer auskömmli-chen Personaldecke sind auch ein

wichtiger Standortfaktor für jeden Betrieb. Die Feuerwehren im Lande

leisten einen unschätzbaren Sicherheitsbeitrag für unsere

Mitbürgerinnen und Mitbürger. Darüber hinaus leisten Sie

hervorragende Jugendarbeit und bieten auch außerhalb des

Einsatzgeschehens erfüllende ehrenamtliche Tätigkeiten - verbunden

mit vielen Spezialausbildungen, die auch eine persönliche

Bereicherung sein können."



Iris Petersen, Niederlassungsleiterin Schleswig-Holstein bei

Ströer Deutsche Städte Medien, bekräftigte das soziale Engagement

ihrer Firma. "Nach 2010 unterstützen wir die Freiwilligen Feuerwehren

des Landes nun bereits zum zweiten Mal und unterstützen mit dem, was

wir gut können: Aufmerksamkeit erzeugen. Große Bilder wirken und

erreichen eine große Zielgruppe. Damit schaffen wir eine öffentliche

Wahrnehmung für das wichtige Ehrenamt der Feuerwehr."