Großfeuer zerstört Lagerhalle

(rtn/ots) In Winsen(Landkreis Harburg) ist eine Lagerhalle in einem Gewerbegebiet nahe der Autobahn 39 am frühen Mittwochmorgen durch ein Feuer schwer beschädigt worden. Bei den Löscharbeiten waren rund 120 Feuerwehrleute im Einsatz. Eine Polizei-Streife die zufällig an der Halle vorbeifuhr, hatte den Brand in der Werner-Forßmann-Straße bemerkt und die Feuerwehr informiert.







Unverzüglich wurden mehrere Feuerwehren aus den umliegenden Ortsteilen alarmiert. Die Feuerwehr konnte den Brand auf einen lokalen Abschnitt begrenzen. Es kam jedoch zu starker Rauchentwicklung. Neben der Autobahn waren vor allem die Wohngebiete der angrenzenden Ortsteile Luhdorf und Roydorf betroffen. Mehrere Anwohner klagten über Kopfschmerz. Mittels Rundfunkdurchsagen wurde die Bevölkerung aufgefordert, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Die Gefahrstoffmessungen der Feuerwehr, die unverzüglich in den Wohngebieten durchgeführt wurden, ergaben allerdings keine besonderen Gefahrstoffe im Brandrauch.



Mittlerweile ist das Feuer gelöscht. Die Feuerwehren sind allerdings noch mit Nachlöscharbeiten beschäftigt und suchen den betroffenen Bereich nach letzten Glutnestern ab. Zur Brandursache können noch keine Angaben gemacht werden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und den betroffenen Bereich beschlagnahmt. Die Schadenshöhe ist noch unklar, dürfte sich aber nach ersten Schätzungen im siebenstelligen Bereich bewegen.