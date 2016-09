Flensburg (rtn/ots) Nach einer Bombendrohung am Mittwochnachmittag wurde das Einkaufszentrum "Flensburg Galerie" in der Flensburger Innenstadt umgehend evakuiert.



Der Anruf lief gegen 14.20Uhr auf der Rettungsleitstelle auf. Die Passage wurde daraufhin über eine Durchsage kontrolliert und ohne Vorkommnisse geräumt. Die Absuche durch Polizeikräfte der Landes-, der Bundespolizei und von vier Sprengstoffspürhunden verlief negativ. Ersten Einschätzungen zufolge befanden sich während der Räumung ca. 250 Angestellte und Kunden in der Passage. Über drei Stunden lang hatten sie vor dem Gebäude und der Tiefgarage ausgeharrt. Wegen der Hitze hatte die Feuerwehr vorsorglich mehrere Rettungswagen zur Betreuung bereitgestellt.