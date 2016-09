Bad Oldesloe (rtn) Bei einem Unfall wurde am späten Mittwochnachmittag auf der Autobahn 21 eine Autofahrerin verletzt. Nach einer Erstversorgung durch den Rettungsdienst wurde sie ins Krankenhaus gebracht.



Die Autofahrerin war aus bisher unbekannter Ursache etwa 500 Meter vor der Anschlussstelle Bad Oldesloe Süd nach rechts in den Grünstreifen gefahren, hatte einen Baumstumpf getroffen und war etwa 100 Meter an einem Wildzaun entlang geschrammt.

Dabei riss auch der Motor aus dem VW Sharan heraus. Feuerwehrleute der FF Bad Oldesloe klemmten die Batterie des Unfallwagens ab. Danach hob ein Abschlepper den Wagen aus dem Feld heraus.