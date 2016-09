Hamburg (rtn/ots) - Ein 23-jähriger Radfahrer ist gestern bei dem Zusammenstoß mit

einem Pkw lebensgefährlich verletzt worden. Der Verkehrsunfalldienst Süd hat die Ermittlungen übernommen.



Der 23-Jährige befuhr mit seinem Fahrrad den rechten Radweg der Randersweide in Richtung Allermöher Deich. An einer Bordsteinabsenkung lenkte er sein Fahrrad auf die Fahrbahn und fuhr zwischen zwei verkehrsbedingt stehenden Fahrzeugen hindurch in den

Gegenverkehr. Dort kollidierte der Radfahrer frontal mit einem aus Richtung

Allermöher Deich kommenden PKW Honda.



Durch den Aufprall wurde der Radfahrer gegen die Windschutzscheibedes PKW geschleudert und erlitt dabei schwersten Kopfverletzungen. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Nach Auskunft der Ärzte besteht für ihn Lebensgefahr.



Die 67-jährige Honda-Fahrerin erlitt einen Schock und wurde durch Rettungskräfte der Feuerwehr betreut. Die Unfallstelle wurde für den Zeitraum der Rettungsmaßnahmen und der Verkehrsunfallaufnahme gesperrt.