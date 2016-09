Hamburg (rtn) Barbara Wussow und Peter Bongartz sind in dem Stück Glück – Le Bonheur von Eric Assous in der Komödie Winterhuder Fährhaus zu sehen. Regie führt Michael Wedekind.





Inhalt des Stücks:



Der Reiz von zufälligen Bekanntschaften liegt darin, dass sich oft Menschen gegenseitig anziehen, die gar nicht zueinander passen. So wie Louise und Alexandre, die sich in einem Lokal begegnen und die Nacht miteinander verbringen. Louise ist Single, Alexandre steckt mitten in der Scheidung. Sie hat keine Kinder, er hat drei Mädchen. Eine der wenigen Gemeinsamkeiten zwischen ihnen: Sie haben beide die Fünfzig bereits überschritten. So treffen zwei unterschiedliche Vorstellungen von Glück aufeinander und führen zu einer heftigen Diskussion über die Voraussetzungen fürs Glücklichsein: Ist die Angst vor dem Alleinsein ein guter Ratgeber? Fördert die Reife des Alters die Toleranz oder doch eher die Kompromisslosigkeit? Wie weit kann man sich denn überhaupt noch ändern? Wirken frühere Beziehungen heute als Bereicherung oder als Handicap? Und überhaupt: Glaubt denn tatsächlich noch jemand an die wahre Liebe?

Der Autor Eric Assous - das haben die Erfolge seiner bisher erschienenen Bühnenstücke, wie „Paarungen“ und „Achterbahn“ gezeigt - beherrscht das Einmaleins der amüsanten Reflexion zwischenmenschlicher Beziehungen aus dem Effeff.