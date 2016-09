Hamburg (rtn/ots) Erstmals treffen sich vom 16-18. September in der Hauptfeuerwache Berliner Tor, Feuerwehrleute aus mehr als 20 deutschen Städten, die Partnerschaften zu Ländern des globalen Südens pflegen. Auch sind Partner aus Brasilien, Nicaragua, Tansania und dem Senegal zu Gast.



Es wird einen regen Austausch der Erfahrungen und Erlebnisse geben, denn bisher hat jede Feuerwehr für sich allein das Rad neu erfunden. Und wir hoffen, dass aus dieser Initiative der Freiwilligen Feuerwehr Hamburg ein lebendiges Netzwerk entsteht.



Wie kam es dazu?



Seit vielen Jahren unterhält die Feuerwehr Hamburg Partnerschaften mit Feuerwehren aus unseren Partnerstädten Leon/Nicaragua und Dar Es Salaam/Tansania.

So wurde beispielsweise in Nicaragua eine neue Feuerwache gebaut und die Kollegen in Tansania können jetzt mit Atemschutz ins Feuer gehen. Es sind viele neue Freundschaften entstanden.



Auch andere Feuerwehren in Deutschland haben Partnerschaften mit Afrika, Asien und Lateinamerika. Immer mehr Feuerwehrleute interessieren sich für internationale Partnerschaften. Es wurden viele Erfahrungen gesammelt, aber bisher gab es kaum Austausch zwischen den Projekten.

Reinhard Paulsen, der Verantwortliche für Partnerschaften bei der Feuerwehr Hamburg, hatte die Idee, dieses zu ändern und wie es bei ihm ist, setzte er sie gleich um:

So übernimmt die Freiwillige Feuerwehr Hamburg jetzt die Initiative und lädt ein zur ersten bundesweiten Partnerschaftskonferenz der Feuerwehren.

In Workshops über die konkreten ersten Schritte bis hin zum Aufbau einer Partnerschaft stellen wir Probleme vor und entwickeln gemeinsam Lösungen. Wir möchten viele anregende Gespräche führen und ein Netzwerk aufbauen.



„Feuerwehren gibt es überall. Unsere Aufgaben sind weitgehend identisch, müssen aber oft unter ganz anderen Voraussetzungen erfüllt werden. Dabei gibt es viel zu lernen für beide Seiten.“ erläutert Reinhard Paulsen.



Die gemeinsame Aufgabe ist ein starkes Bindeglied, das über Unterschiede hinweg eine Basis für gute Beziehungen schafft. Diese Form der Zusammenarbeit ist eine große Bereicherung für Städtepartnerschaften und kommt den Menschen vor Ort direkt zu Gute.



Die Veranstaltung steht unter der Schirmherrschaft des Hamburger Innensenators Andy Grote. Fotos. Feuerwehr Hamburg