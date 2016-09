Kiel (rtn) Im Fall der manipulierten Marzipanherzen in Kiel geht die Polizei von einer Erpressung aus. Das bestätigte das LKA. Polizeikräfte haben am Freitagmorgen die Hebbelschule, die Muhliusschule und das Käthe-Kollwitz-Gymnasium durchsucht.



Der Erpresser hat heute in den frühen Morgenstunden weitere Drohungen ausgesprochen, die sich gegen Schulen in Kiel richten. Die Polizei geht diesen Drohungen momentan nach und durchsucht gefahrenabwehrend drei Schulen.



Die Polizei steht auch weiterhin in engem Austausch mit Verantwortlichen von Schule und Schulverwaltung. Die Polizei will unverzüglich über die Ergebnisse der Durchsuchungen informieren. Die Ernsthaftigkeit und Gefährlichkeit der Drohungen könne sie aber zurzeit nicht abschließend bewerten. Aus ermittlungstaktischen Gründen würden keine weiteren Auskünfte erteilt. Es wird jedoch auch weiterhin um Vorsicht bei aufgefundenen Lebensmitteln gebeten. Vom Verzehr wird dringend abgeraten. Hinweise nimmt die Polizei unter dem Polizeiruf 110 entgegen.

Ein Unbekannter hatte auf dem Hof der Reventlou-Grundschule in Kiel Marzipanherzen abgelegt, deren Verzehr gesundheitliche Beschwerden auslösen könnte. Schwere Folgen oder gar Lebensgefahr schlossen Experten in einem Gutachten aber aus, wie das Landeskriminalamt am Donnerstag mitteilte. Die Schule hatte in der Nacht zum Dienstag eine E-Mail mit dem Hinweis enthalten, auf dem Hof seien vergiftete Lebensmittel ausgelegt worden.