Hamburg (rtn) In der Nacht ist am Krauler Hauptdeich ein größerer Holzschuppen direkt neben einem Gewächshaus niedergebrannt.



Als die Feuerwehrleute am Einsatzort eintrafen brannte der zirka 20 x 8 Meter große Schuppen bereits lichterloh. Unter Atemschutz löschten die Feuerwehrleute die Flammen ab. Zur Versorgung mit Löschwasser wurde eine mehrere hundert Meter lange Schlauchleitung gelegt. Der Schuppen ist komplett niedergebrannt. Durch Flammen und Hitze wurde das daneben stehende Geächshaus stark beschädigt. Die Brandursache und die Höhe des Sachschadens sind noch nicht bekannt.



Im Einsatz waren die Feuerwehren Krauel, Kirchwerder-Süd, Bergedorf und die Polizei