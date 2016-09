(rtn) Nach der Warnung vor manipuliertem Marzipan an einer Kieler Grundschule hat die Polizei drei andere Schulen am Freitag gesperrt und durchsucht. Die Polizei war am Vormittag zuerst mit sechs Suchhunden und dem Kampfmittelräumdienst in der Muhliusschule im Einsatz.





Danach sollen die Hebbelschule und das Käthe-Kollwitz-Gymnasium folgen. Wie lange die Aktion dauert, ist bislang unklar, weil die Hunde zwischen den Durchsuchungen Erholungspausen brauchen. Die Schulen sind seit 7 Uhr gesperrt. Hintergrund: Ein Unbekannter hatte auf dem Hof der Reventlou-Grundschule in Kiel Marzipanherzen abgelegt, deren Verzehr gesundheitliche Beschwerden auslösen könnte.





In dem Fall handelt es sich nach Polizeiangaben um einen Fall schwerer Erpressung gegen ein Unternehmen aus der Landeshauptstadt - allerdings richtet sich die Forderung laut Landeskriminalamt (LKA) in Kiel nicht an einen Süßwarenhersteller.