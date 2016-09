(rtn) Fesche Madels im Dirndl, stramme Burschen in Lederhosen und Pfundsstimmung. Oetjendorf feiert sein Oktoberfest. Nach dem Fassanstich durch Bürgermeister Dieter Schippmann hob der Norden ab.



Seit vielen Jahren organisiert die Freiwillige Feuerwehr eines der größten Oktoberfeste in Schleswig-Holstein. Neben bayerischen Spezialitäten sorgen "Die Dorfer", vier Vollblutmusiker aus Österreich. für Superstimmung. Motto: "Drei Tog gemma nimma hoam" Das Oktoberfest wird auf dem Bolzplatz an der Lütjenseer Straße gefeiert.