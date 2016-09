Leck (rtn/iwe Ein Feuer im Dachgeschoss eines Doppelhauses hat in der Nacht für einen stundenlangen Einsatz der freiwilligen Feuerwehr gesorgt. Menschen wurden nicht verletzt.

Einige Hausbewohner hatten sich rechtzeitig in Sicherheit gebracht. Weitere wurden durch Nachbarn und die Feuerwehr geweckt, blieben ebenfalls unverletzt.



Der Notruf ging gegen 2.40 Uhr am Morgen bei der Rettungsleitstelle ein. Die Bewohner der direkt vom Brand betroffenen Haushälfte hatten das Feuer bemerkt und Alarm geschlagen. „Als das erste Einsatzfahrzeug eintraf, qualmte es sehr stark – und wenige Augenblicke später schlugen bereits Flammen aus dem Dach“, berichtet Feuerwehr-Pressesprecher Timo Süssmann die ersten Minuten des Einsatzes. Die drei Bewohner hatten sich bereits in Sicherheit gebracht. Die Bewohnerin der zweiten Wohnung in dem Gebäude konnte durch Nachbarn und die Feuerwehr geweckt und ebenfalls unverletzt gerettet werden.



Aufgrund des ausgedehnten Brandes im Dach ließ der Einsatzleiter umgehend die Freiwilligen Feuerwehren Osterschnatebüll-Klintum und Klixbüll nachalarmieren, die die Löscharbeiten unterstützten. Rund 70 Einsatzkräfte waren nach Angaben der Feuerwehr vor Ort.



Trotz des schnellen Einsatzes der Feuerwehr brannten der Dachstuhl und das Obergeschoss der linken Hälfte des Hauses vollständig aus. „Da das Gebäude über eine Brandschutzwand verfügt, konnten wir die andere Haushälfte vor den Flammen retten“, erklärt Pressesprecher Süssmann. Die Feuerwehr musste große Teile des Daches öffnen, um an die Glutnester zu gelangen und diese vollständig abzulöschen.



Nach rund drei Stunden war das Feuer vollständig gelöscht. Das gesamte Haus ist aufgrund des Brandes zumindest vorerst nicht bewohnbar. Die Kriminalpolizei beschlagnahmte die Brandstelle und nahm noch in der Nacht erste Ermittlungen auf. Die Bewohner wurden zunächst bei Nachbarn und Bekannten untergebracht.