Ahrensburg (rtn) Auf Grund von Brückenarbeiten in Höhe Todendorf staute sich der Verkehr am Sonnabend auf der Autobahn 1 in Richtung Norden auf einer Länge von rund fünf Kilometern an.



Auflaufpunkt des Verkehrsstaus war in Höhe Ahrensburg. Nach der Brückenbaustelle hatten die Autofahrer in Richtung Lübeck wieder frei Fahrt.