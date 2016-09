Delingsdorf (rtn) Die Jugendfeuerwehrwehr Siek freut sich über den ersten Platz beim Fussballturnier der Stormarner Jugendfeuerwehren.



Der Sieker Feuerwehrnachwuchs gewann nicht nur den begehrten Pokal, sondern richtet auch damit traditionell das nächste Fussballturnier der Kreisjugendfeuerwehr in zwei Jahren aus. Die Sieker hatten sich im Finale im Neun-Meter-Schiessen gegen die JF Tremsbüttel mit 3:00 durchgesetzt und blieben in allen sieben Spielen ohne Niederlage , bei einem Torverhältnis von 23:0.



Insgesamt nahmen elf Jugendfeuerwehren an dem von der FF/JF Delingsdorf und des Kreisfeuerwehrverbandes ausgerichteten Fussballturniers der Kreisjugendfeuerwehr teil.



Platzierungen: Siek, Tremsbüttel, Hoisbüttel, Bünningstedt, Travenbrück, Barsbüttel, Ahrensfelde, Feldhorst, Barnitz, Grönwohld, Brunsbek