Hamburg (rtn) Beim Late Night Shopping mit geladenen Gästen war Germany‘s next Topmodel Kandidatin Julia Wulf zu Gast.



Gemeinsam mit den Schülern der Stage School wurde die Mode der Hanse-Viertel Shops in einer Modenschau präsentiert. Kryolan war Partner der Aktion und hat Julia Wulf mit einem ausgefallenen Bodypainting in Szene gesetzt.