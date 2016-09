Hamburg/Kiel (rtn) Die Deutsche Segel-Bundesliga war zum dritten Mal in Folge zu Gast in der Segelhauptstadt Deutschlands. Die Siegerehrung findet im Anschluss an das letzte Rennen am Sonntagnachmittag statt.



Die 36 Clubs der 1. und 2. Segel-Bundesliga segeln zuschauernah, direkt an der Kiellinie an einem Wochenende bis zu 90 Wettfahrten. Spannende Rennen mit einer großen Portion Action und Nervenkitzel sind garantiert, denn es stehen einige Entscheidungen auf dem Plan.



Für die 18 Zweitligisten ist es bereits der letzte Auftritt der Saison. In Kiel wird sich entscheiden, wer direkt in die 1. Liga aufsteigt, wer in die Relegation und wer in der Qualifikation um den Verbleib in der Liga kämpfen muss. Für die Erstligisten ist Kiel die vorletzte Station bevor Ende Oktober der große Saisonhöhepunkt in Hamburg stattfindet. Wer kann sich in Kiel durchsetzen und den Abstand auf die Konkurrenz vergrößern? Aktuell ist noch alles möglich.



Auch Kiels Oberbürgermeister Ulf Kämpfer freut sich auf dieses besondere Segelereignis auf der Kieler Förde: „Kiel.Sailing.City bietet den Aktiven großartige Bedingungen auf den Regattabahnen – und den Fans Segelsport zum Anfassen direkt in Zuschauernähe. Toll, dass die Segel-Bundesliga bereits zum dritten Mal das hochkarätige Saisonprogramm bereichert.“

Der Regatta Chairman des Kieler Yacht-Club, Dirk Ramhorst, ist ebenfalls begeistert von dem letzten großen Segelevent in Kiel in diesem Jahr: „Die Boote der J/70 Klasse waren bereits auf der Kieler Woche zur Europameisterschaft mit 94 Yachten zu Gast im Olympiazentrum Kiel-Schilksee. Jetzt bildet die Segel-Bundesliga den Abschluss der Regattasaison in der Kieler Innenförde. Die Wettfahrtleiter des Kieler Yacht-Club werden für den reibungslosen Ablauf der Regatten auf dem Wasser sorgen und spannende Wettfahrten garantieren.“



Das KYC-Bundesliga-Team bereitete sich an zwei Trainingswochenenden in intensiven Einheiten auf dem Regattarevier in der Innenförde auf die anstehenden Wettkämpfe vor. Die Wochenenden wurden genutzt, um im Liga-Modus zusammen mit anderen norddeutschen Teams zahlreiche Trainingswettfahrten zu absolvieren. Die Crew des Kieler Yacht-Clubs, bestehend aus Julian Ramm (Steuermann), Hannes Wagner (Taktik), Oliver Lewin (Trimm) und Martin Lewin (Vorschiff), ist zuversichtlich, den Heimvorteil in Kiel nutzen zu können.

Eine gute Platzierung könnte wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt in der ersten Segel-Bundesliga liefern.



Die Segel-Bundesliga ist mit ihren kurzen Rennen und der spannenden Live-Übertragung längst zu einem festen Bestandteil der nationalen Segelwelt und einem faszinierenden Erlebnis geworden. Die Wettfahrten werden vor Ort in Kiel und im Internet von ZDF Sportreporter Alexander Ruda und wechselnden Co-Kommentatoren begleitet, sodass Zuschauer das packende Geschehen, das deutschlandweit mit großem Interesse verfolgt wird, von überall hautnah erleben können. Für das Team von Kiel-Marketing, welches gemeinsam mit dem Kieler Yacht-Club für die Organisation an Land und auf dem Wasser verantwortlich ist, ist es ein gelungener Ausklang der Segelsaison auf der Kieler Innenförde.



Nicht nur das Team vom gastgebenden Kieler Yacht-Club freut sich auf sein Heimspiel, sondern alle 36 Vereine wollen laut eigener Aussage den Zuschauern an der Kiellinie guten Sport und spannende Rennen liefern. Der Startschuss für das erste Rennen fällt am Freitag, den 16. September um 11.00 Uhr vor dem Camp 24/7. Am Sonnabend und Sonntag starten die ersten Wettfahrten voraussichtlich um 10.00 Uhr. Die Siegerehrung findet im Anschluss an das letzte Rennen am Sonntagnachmittag statt (voraussichtlich gegen 16.45 Uhr). Gastronomie an der Kiellinie bietet außerdem kulinarische Snacks und Getränke. Kostenlose Parkmöglichkeiten stehen im Parkhaus der Landesregierung an der Reventlouallee zur Verfügung.