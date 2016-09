Oldenburg (rtn) Der amerikanische Schauspieler Nicolas Cage wurde auf dem Filmfest Oldenburg mit einem Stern auf dem OLB Walk of Fame geehrt.







Nicolas Cage ist sicher einer der vielseitigsten und mutigsten Stars in Hollywood, der sich immer wieder neu erfindet und zwischen großer Schauspielkunst und Actionfilm wie selbstverständlich eine eigene Marke geschaffen hat. Mit über 80 Titeln in seiner Filmografie ist er einer der profiliertesten Schauspieler der Neuzeit. „Arizona Junior“ brachte ihm seine erste Nominierung für einen Filmpreis. Ein Oscar, 40 weitere Preise und 60 Nominierungen sollten folgen.



Nachdem der Oldenburger Walk of Fame im Jahre 2007 gemeinsam mit der OLB, dem langjährigen Hauptsponsor des Filmfests, ins Leben gerufen wurde, wird nun am Freitag, 16. September 2016 der zehnte Stern enthüllt. Mit Joanna Cassidy, Stacy Keach, Seymour Cassel, Peter Lohmeyer, Matthew Modine, Deborah Kara Unger, Mira Sorvino, Veronica Ferres und Sean Young steht Nicolas Cage in einer Reihe mit denkwürdigen Gästen des Festivals und der Stadt.