Oetjendorf (rtn) Mit einem zünftigen Frühschoppen endete am Sonntag das diesjährige Oktoberfest, das wie immer unter dem Motto "Drei Tog, drei Tog gehn mer nimmer hoam" stand.

Wieder einmal mehr begeisterte dabei die österreichische Kultband die "Dorfer" die mit einem Showprogramm über die Festzeltbühne fegte und stets für eine prallvolle Tanzfläche und eine Superstimmung sorgte.



Jürgen Göttlich, Hubert Leitold, Hansi Holzmann, Harald Pacher sind die " Dorfer", Österreichs einzigartige Band mit einer Instrumentenvielfalt die seinesgleichen sucht: Sounds mit zwei Akkordeons, zwei Trompeten, zwei Saxophone, Posaune, Gitarren und dazu mit vierstimmigen Gesang.



Am Ende waren es weit über 4000 Gäste die in der 400-Seelen-Gemeinde Oetjendorf zünftig in Dirndl und Lederhosen feierten. Gemeinsam mit den Gästen sangen die "Dorfer" zum Ende "Sierra Madre", ehe sie gegen 14 Uhr mit Standing Ovations verabschiedet wurden. Bis zum nächsten Jahr. Organisiert worden war das Oktoberfest von der Freiwilligen Feuerwehr Oetjendorf, welches mittlerweile eines der größten Oktoberfeste in Schleswig-Holstein ist.