Siek (rtn) Das legendäre Orange County Choppers "Fire Bike" war am Sonntag bei der FF Siek zu Gast. Das Fire Bike wurde 2003 als Ehrerbietung für die 343 New Yorker Feuerwehrleute gebaut, die bei den Rettungseinsätzen nach den Anschlägen vom 11. September 2001 am World Trade Center WTC Ihr Leben gelassen haben.





Das Harley Davidson OCC-Fire-Bike steht normalerweise im Showroom bei House of Thunder in Lübeck, sagte Geschäftsführer Jens Pott, der persönlich mit mit OCC-Legende Paul Teutul Sr. aus der Erfolgserie "American Chopper" befreundet ist.



Absichtlich seien Fahrzeugteile verbaut worden, die kreuz und quer aus den USA stammen, als Symbol für den Zusammenhalt, Ehre und Stolz: Mit einem Tank aus Kalifornien, Vergaser aus Texas, Räder aus New Hampshire und einer Gabel aus Oklahoma. Das emotionalste Teil des Choppers ist ein Bolzen, den ein Feuerwehrmann aus der Asche des World Trade Centers sammelte. Dieses Teil wurde auf dem Tank montiert. Das Fire Bike ist ein ewiges Mahnmal für 9/11 und dessen Folgen.