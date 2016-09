Großhansdorf (rtn) Weil aus einem Linienbus der Hamburger Hochbahn (HVV) eine größere Menge Betriebsstoffe ausgelaufen sind, forderte die Polizei mitten in der Nacht die Feuerwehr an.



Um 02.18 Uhr wurde die FF Großhansdorf alarmiert und traf wenige Minuten später am Einsatzort ein. Die Spur der ausgelaufenen Stoffe hatte sich von der Hansdorfer Landstrasse bis hin zur Sieker Landstrasse großflächig verteilt. Mit Bindemitteln streuten die Feuerwehrleute die Strasse ab und beseitigten die Gefahr. Ausgelaufene Betriebsstoffe verursachen eine rutschige Fahrbahn und stellen somit eine Verkehrsgefährdung dar, die zu Folgeunfällen führen kann.