Kiel (rtn) In Zusammenhang mit der Coop-Erpressung nahm die Polizei am frühen Montagmorgen einen Tatverdächtigen in einem Mehrfamilienhaus fest.

Nach ersten Erkenntnissen stürmten Polizisten eine Wohnung am Fleethörn 41, trafen zwei Personen an und nahmen einen Mann fest. Weitere Angaben zu der Identität des Verdächtigen machte die Polizei nicht. Die Ermittlungen seien trotz der Festnahme noch nicht abgeschlossen, und riet nach wie vor zu Vorsicht vor dem Schulbeginn am Montag.

Zuvor waren an einer Kieler Schule vergiftete Marzipanherzen ausgelegt worden. Sie waren mit einer Substanz versetzt worden, die gesundheitliche Beschwerden auslösen kann. Schwere Folgen oder gar Lebensgefahr schlossen Experten aber aus. Der Erpresser hatte von der Handelskette Coop einen Millionenbetrag in der digitalen Währung Bitcoins gefordert.