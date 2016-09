Kiel (rtn) In Zusammenhang mit der Coop-Erpressung nahm die Polizei am frühen Montagmorgen einen Tatverdächtigen in einem Mehrfamilienhaus fest.

Nach ersten Erkenntnissen stürmten Polizisten eine Wohnung am Fleethörn 41, trafen zwei Personen an und nahmen einen 38 Jahre alten Mann fest. Er steht in dringendem Verdacht für die Erpressung verantwortlich zu sein. Weitere Angaben zu der Identität des Verdächtigen machte die Polizei nicht.

Der Fall hatte zu großer Beunruhigung der Kieler Bevölkerung geführt, da unter anderem Drohungen gegen Schulen ausgesprochen worden waren. So waren an einer Kieler Schule vergiftete Marzipanherzen ausgelegt worden. Sie waren mit einer Substanz versetzt worden, die gesundheitliche Beschwerden auslösen kann. Schwere Folgen oder gar Lebensgefahr schlossen Experten aber aus. Der Erpresser hatte von der Handelskette Coop einen Millionenbetrag in der digitalen Währung Bitcoins gefordert.