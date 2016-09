Lübeck (rtn) Ein Autofahrer hatte am Stauende vor dem Autobahnkreuz Lübeck (A1) einen langsam fahrenden Tieflader zu spät bemerkt und war auf diesen aufgefahren. Zwei weitere Autofahrer bremsten ebenfalls zu spät und fuhren in die Unfallstelle hinein.





Fünf Insassen der Unfallfahrzeuge wurden verletzt und nach einer Erstversorgung durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Während der Rettungs- und Bergungsarbeiten führte die Polizei den Verkehr in Richtung Süden einspurig an der Unfallstelle vorbei. Es kam dadurch zu einem Rückstau weit über die Anschlussstelle Lübeck Zentrum hinaus.