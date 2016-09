Hamburg (rtn) Francis Rossi Sänger und Status Quo-Frontmann stellte am Dienstag im Hard Rock Café das neue Album der Band vor. "Aquostic 2 - That's a Fact" heißt es und erscheint am 21. Oktober.





Mit ihren Telecaster-Gitarren lassen es Status Quo („In The Army Now") am 10. November noch einmal in der Barclaycard Arena Hamburg krachen. NDR 90,3 und Hamburg Journal präsentieren.