Hamburg (rtn) Ein Motorradfahrer ist am späten Dienstagabend bei einem Zusammenstoß mit einem Linienbus in Tonndorf tödlich verunglückt.

Offenbar hatte der 35-jährige Busfahrer den Motorradfahrer auf der Stein-Hardenberg-Strasse übersehen, als er nach links zum Tonndorfer Bahnhof abbiegen wollte. Das Motorrad prallte seitlich in den Gelenkbus hinein. Beim Zusammenprall wurde der 32-jährige Motorradfahrer so schwer verletzt, dass er noch noch an der Unfallstelle starb. Nach Zeugenangaben soll der Kradfahrer mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit gefahren sein. Der Busfahrer erlitt einen Schock. Fahrgäste im Linienbus blieben unverletzt.



Für die Betreung des Busfahrers, eines Fahrgastes und einer Angehörigen wurde die Notfallseelsorge eingesetzt. Der Leichnahm des Opfers wurde in das Institut für Rechtsmedizin gebracht. Für die Unfallaufnahme wurde die Stein-Hardenberg-Straße stadteinwärts für mehrere Stunden gesperrt. Zur Rekonstruktion des Unfalles wurde ein Sachverständiger sowie das LKA 38 mit einem 3D-Laserscanner hinzugezogen.