Großhansdorf (rtn) Die Brücke der U-Bahn-Linie 1 über den Waldreiterweg in Großhansdorf wurde am Mittwochnachmittag wieder ins Fundament eingehoben und verschweißt. Eine knappe halbe Stunde brauchte der 350-Tonnen-Schwerlastkran, dann saß die reparierte 50-Tonnen Brücke wieder fest im Fundament.





Die Brücke war im Juli ausgebaut und mit einem Schwertransport nach Dessau transportiert worden. Dort wurde sie in einer Stahlbaufirma repariert. Laut Hochbahn war die dortige Reparatur mit rund 250 000 Euro Kosten günstiger als eine Sanierung vor Ort, oder gar ein Neubau.Bei einem Sturm am 5. Dezember 2013 war die Brücke beschädigt worden, als ein Zug der U 1 über einen umgestürzten Baum fuhr und einen Waggon gegen die Stahlkonstruktion drückte.



Die Reparatur erfolgt im Rahmen des Großprojektes „U-Bahn Walddörfer“ der Hamburger Hochbahn AG. Zeitgleich werden sechs U-Bahn-Haltestellen im nordöstlichen Bereich der U1 barrierefrei ausgebaut und sieben Brückenbauwerke erneuert beziehungsweise repariert – darunter auch die Brücke in Großhansdorf. Die Strecke zwischen Volksdorf und Großhansdorf ohnehin bis zum 20. Oktober gesperrt ist. Nach Abschluss weiterer Bauprojekte an der Strecke der U 1 sollen die Züge zwischen Hamburg-Volksdorf und Großhansdorf am 20. Oktober wieder fahren.