(rtn) Zum fünfjährigen Betriebsjubiläum der Fahrschule Schöllermann hatte der Feuerwehrnachwuchs bei einem Tag der offenen Tür Würstchen und Getränke verkauft, nicht umsonst. Geschäftsführer Sönke Schöllermann hat dafür der Jugendfeuerwehr am Mittwochabend am Gerätehaus 400 Euro spendiert.



Die Jugendfeuerwehrleute und der Förderverein der FF Bargteheide haben sich über das Geldgeschenk sehr gefreut. Das Geld wird als Zuschuss für einen Segelausflug der Wehr in die Niederlande genutzt.