Die Woche im Kieler Landtag

(rtn/shl) Gut drei Wochen nach der sitzungsfreien Sommerzeit steht einer der alljährlichen Höhepunkte der Beratungen im Schleswig-Holsteinischen Parlament an: die Generaldebatte zum Landeshaushalt. Sie ist für die September-Tagung (21. bis 23.) ebenso fest gesetzt wie eine eine Aktuelle Stunde zur Terrorgefahr in Schleswig-Holstein.



Weiterhin sollen im Plenum unter anderem eine noch engere Zusammenarbeit des Landes mit seinem Nachbarn Hamburg, die Unabhängigkeit des Verfassungsgerichts, der Schutz von Polizisten sowie ein angedachtes Fahrverbot für Straftäter diskutiert werden. Eine angekündigte Regierungserklärung zur Situation der Wissenschaft im Land wurde einen Tag vor Beginn der Plenartagung in den Oktober verlegt.



So werden insgesamt 16 Themen in dieser September-Tagung debattiert und 23 ohne Aussprache abgehandelt.





Unsere Bilder auf dem rtn-media-server zeigen: Sitzung am 21.09.16 mit Anke Spoorendonk - Torsten Albig - Robert Habeck - Ralf Stegner - Stefan Studt - Uli König - Flemming Meyer - Eka von Kalben - Angelika Beer - Lars Harms - Dr. Heiner Garg - Burkhard Peters - Marret Bohn - Ekkehard Klug