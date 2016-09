(rtn) In einer Flüchtlingsunterkunft in Tostedt im Landkreis Harburg ist am Mittwochabend ein Feuer ausgebrochen. Dabei wurde ein Bewohner eines Wohncontainers schwer verletzt. Fünf weitere Flüchtlinge erlitten leichte Rauchvergiftungen. Alle Verletzten wurden nach einer Erstversorgung durch Rettungsdienst und Notarzt ins Krankenhaus gebracht.



Unter Atemschutz löschten die Feuerwehrleute die Flammen zügig ab, mehrere Container sind nun aber unbewohnbar.



Ungefähr 160 Menschen wohnen in der Unterkunft, etwa 15 muss der Landkreis Harburg nun anderweitig unterbringen. Nach ersten Ermittlungen scheine ein technischer Defekt als Brandursache wahrscheinlich, so ein Sprecher der Polizei. Die Brandstelle wurde beschlagnahmt. Hinweise auf Brandstiftung gebe es nicht. Die Höhe des Schadens steht noch nicht fest. An der Brandstelle waren über 100 Rettungskräfte eingesetzt.



Im Einsatz waren: FF Tostedt, FF Todtglüsingen, FF Dohren, FF Kakenstorf FF Wistedt , fünf Rettungswagen, ein Notarzteinsatzfahrzeug und die Polizei