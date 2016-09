WDR Zimmer frei - Der Abschied

(rtn/ots) Mit ihrem TV-Klassiker "Zimmer frei!" haben sie ein Stück deutsche Fernsehgeschichte geschrieben: Christine Westermann und Götz Alsmann. Jetzt verabschiedet sich die Kultshow und damit auch Deutschlands wohl berühmteste WG von den Zuschauerinnen und Zuschauern.

20 Jahre lang empfingen sie prominente Gäste, die sich als WG-Bewerber dem ungewöhnlichen Mix aus skurrilen Spielaktionen, guten Gesprächen, kniffeligen Bilderrätseln, sportlichen und musikalischen Herausforderungen stellten... und am Ende auf jede Menge grüner Karten hofften.



Jetzt verabschiedet sich die Kultshow und damit auch Deutschlands wohl berühmteste WG von den Zuschauerinnen und Zuschauern. Der WDR rollt Christine Westermann und Götz Alsmann deshalb zur 700. Folge den roten Teppich aus und lässt für sie und alle Fans eine rauschende Abschiedsparty steigen.



Bei der großen Gala gibt es ein Wiedersehen mit vielen prominenten „Zimmer frei!“-Freunden, die in den letzten Jahren schon einmal in der schrägen WDR-WG zu Gast waren: Guido Cantz, Clueso, Kim Fisher, Jorge González, Thomas Hermanns, Jan Hofer, Maite Kelly, Guido Maria Kretschmer, Mariele Millowitsch, Oliver Mommsen, Katrin Müller-Hohenstein, Sabine Postel, Jens Riewa, Mary Roos, Semino Rossi, Florian Silbereisen, Oliver Welke und Anne Will.



Sie alle feiern begeistert mit, wenn Christine Westermann und Götz Alsmann sie in bewährter „Zimmer frei!“-Tradition zu kuriosen Spielen und bizarren Aktionen herausfordern. Und da jagt am Sonntag ein Highlight das andere: In zwei Musikquizrunden, in denen das WDR Funkhausorchester und der WDR Rundfunkchor eine wichtige Rolle spielen, treten die beiden mit ungebremstem Spaß gegen ihre Gäste an. Gespannt darf man zudem auf die Hausmusik sein, denn hier ist mit sensationellen Premieren zu rechnen: Jeweils zwei Prominente werden von Götz Alsmann zu einem gemeinsamen musikalischen Auftritt gebeten.



Auch auf die WG-Dauerbewohner Westermann/Alsmann wartet Ungewöhnliches, stehen sie doch bei der großen Abschiedsparty im Mittelpunkt. Für jeden wurde ein ganz persönlich gestaltetes Zimmer eingerichtet, in dem sich die beiden nicht nur über Archiv-Schätzchen aus 20 Jahren „Zimmer frei!“ amüsieren. In Umkehrung der üblichen Rollen wird Christine Westermann dort von Oliver Welke interviewt, und Anne Will bittet Götz Alsmann zum Talk.



In einem fulminanten Finale wollen alle Besucher und weitere prominente Überraschungsgäste die beiden WG-Helden schließlich gebührend feiern. Und bei den „Lobhudeleien“ von zahlreichen ehemaligen Bewerbern um das freie Zimmer werden bestimmt auch ein paar Tränen fließen. Eins wird auf jeden Fall neu sein nach zwei Jahrzehnten „Zimmer frei!“: Der tosende Applaus und das Meer von grünen Karten gilt an diesem besonderen Abend den Gastgebern: Christine Westermann und Götz Alsmann sowie dem ganzen Zimmer frei!-Team.



Am 2. und 9. Oktober ist ab 22.45 Uhr ein jeweils 60-minütiges „Zimmer frei!“-Best of im Programm. In den beiden neu produzierten Collagen mit den kultigsten Ausschnitten aus 20 Jahren erleben die Zuschauerinnen und Zuschauer eine wilde Zeitreise durch zwei Jahrzehnte, in denen Prominente bei Christine Westermann und Götz Alsmann ein neues Zuhause gesucht haben. Quelle: WDR

Unsere Bilder auf dem rtn-media-server zeigen: Sabine Postel, Tom Buhrow, Jan Hofer, Jens Riewa, Kim Fischer, Guido Cantz, Florian Silbereisen, Goetz Alsmann, Thomas Hermanns, Christine Westermann, Guido Maria Kretschmer, Mary Roos, Jorge Gonzalez, Anne Will, Wiewald, Martin Reinl, Das alte Zirkuspferd Horst-Pferdinand, Semino Rossi, Konrad Beikircher, Thorsten Schorn, Andreas Korn, Katrin Müller-Hohenstein, Mariele Millowitsch, Maite Kelly, Joerg Schoenenborn, Oliver Welke, Sabine Postel, Jan Hofer, Armin Maiwald, Frank Mutters, Georg Uecker