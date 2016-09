Großhansdorf (rtn) Bei einem Unfall wurde am Donnerstagnachmittag ein Pferdekutscher auf der Hoisdorfer Landstrasse verletzt.

Aus bisher unbekannter Ursache war er mit seinem Gespann in einer leichten Kurve von der Fahrbahn abgekommen, hatte einen Findling gerammt und war in der Folge umgekippt.





Kollegen des Kutschers hatten den Unfall bemerkt und den Mann aus der Kutsche herausgeholt. Dann haben sie ihn bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes betreut. Danach fingen sie die beiden Pferde ein und brachten diese auf einem Anhänger in Sicherheit. Nach einer Versorgung durch den Rettungsdienst und Notarzt am Unfallort wurde der Kutscher mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.