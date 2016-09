Talkau (rtn) Bei einem Unfall wurde in der Nacht ein Autofahrer auf der B 207 verletzt.

Mit seinem Opel Corsa war der Mann vor der Ortseinfahrt nach links von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt.



Erste Meldungen wonach er in seinem Fahrzeug eingeklemmt wäre und das Fahrzeug brennen würde, bestätigten sich nicht. Feuerwehrleute holten den Mann aus dem Fahrzeug heraus. Er wurde nach einer Erstversorgung durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Die Unfallursache ist noch nicht bekannt. Während der Rettungsarbeiten leitete die Polizei den Verkehr wechselseitig an der Unfallstelle vorbei.