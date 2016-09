Ahrensburg (rtn) Nach einem Motorradunfall auf dem Ostring sucht die Polizei Zeugen. Bisher unbekannte Täter hatten ein Nagelholz von einer Brücke geworfen und den Biker an der linken Schulter getroffen. Der Mann stürzte und wurde schwer verletzt.



Nach Angaben der Polizei fuhr am 20.09.2016, gegen 18.15 Uhr, ein 22-jähriger

Bargteheider mit seinem Motorrad den Ostring in Ahrensburg, in Richtung Stadtmitte. Auf Höhe der Holzbrücke über den Ostring stürzteder 22-jährige mit seinem Krad, verletzte sich hierbei schwer und musste in ein Krankenhaus nach Hamburg eingeliefert werden. An dem Krad entstand nur leichter Schaden.



Im Rahmen der Rettungsmaßnahmen stellte man fest, dass in der Schutzkleidung an der linken Schulter des Bargteheiders ein Nagel miteinem Holzstück steckte. Der Nagel verletzte den Bargteheider zwar nur oberflächlich, war jedoch ursächlich für den Sturz, mit den schweren Verletzungen als Folge



Nach bisherigem Stand der Ermittlungen ist das Holzstück mit dem Nagel mit hoher Wahrscheinlichkeit von der Holzbrücke geworfen worden.



Ein Zeuge hat zur besagten Zeit eine Person auf der Holzbrücke gesehen. Diese Person wird wie folgt beschrieben.



Männlich - Schlank - Ca. 40 Jahre alt, - Rötlicher Drei-Tage-Bart

Die Person war mit einem Fahrrad unterwegs und hat sich in Richtung "Lüttmoor" entfernt. Ob es sich bei der Person um den mutmaßlichen Täter handelt, ist noch unklar.



Ein Ermittlungsverfahren wegen des gefährlichen Eingriffes in den Straßenverkehr wurde eingeleitet. Wer hat den Vorfall beobachtet oder kann Angaben dazu machen und/oder ist ggf, im Besitz von Bildmaterial? Mögliche Zeugen melden sich bitte bei Polizeirevier in Ahrensburg unter der Telefonnummer 04102 / 809-0.