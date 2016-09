(rtn) Noch bis Sonntagabend können Schiffsliebhaber an der Kieler Förde auf Entdeckungstour gehen. Das "Fest am Meer" mit der "Messe am Meer" ist das Highlight des Kieler Seeschiffahrtstages. Eröffnet wurde das Fest mit einem Typhon-Signal und einem Grußwort des Kapitäns der Stena Germanica.



Die Kieler, die Besucher aus dem Umland, die Shiplover, die Freaks maritimer Hochtechnologie und ebenso maritimer Tradition aus ganz Norddeutschland, Junge und Junggebliebene werden hier wie die Fachbesucher des Seeschifffahrtstages das breite Spektrum der deutschen maritimen Wirtschaft erleben. Hochmoderne und traditionelle Schiffe werden die Kieler Hörn füllen, und in der „Messe am Meer" geben maritime Unternehmen und Forschungseinrichtungen einen Einblick in ihre Arbeit und Leistungen. Das Ganze nicht dröge und staubtrocken, sondern ebenso informativ wie unterhaltsam. Apropos Unterhaltung: Sie kommt mit einem Musikprogramm nicht zu kurz, und verhungern oder verdursten wird auch keiner der Besucher. Kurz und gut: Das „Fest am Meer" mit der „Messe am Meer" ist eine informative wie unterhaltsame maritime Show für jedermann.



Im Kieler Innenhafen (Hörn) und dem Bereich vor der Hörnbrücke haben die Gastschiffe und Traditionsfahrzeuge festgemacht. Diese bilden die Basis der Kulisse und den einmaligen Rahmen der gesamten Veranstaltung .