(rtn) Peter Smolka und Peter Wolframm sind bekannt unter dem Namen "Guldenstern" und repräsentieren seit 1994 Deutsche Pop-Art. Zur Eröffnung ihrer Ausstellung kamen die beiden Künstler in die Galerie Mensing Düsseldorf.

Ihre Collagen und Mixed-Media-Bilder sind Pop-Art im besten Sinne. Themen und Motive nehmen sie aus dem Ikonenkult der Mediengesellschaft und dem bunten Treiben der großen Metropolen.



Sie sind die Botschafter der deutschen Pop-Art, deren Mixed-Media-Bilder heute gefragter sind denn je. Ausstellungen in Berlin, Wien und New York bestätigen – Guldenstern ist mehr als die Fortführung einer Pop-Kultur mit Künstlern wie Warhol oder Rauschenberg an der Spitze. Guldenstern ist ein neues Medium, das unserer Mediengesellschaft den Spiegel vorhält, in dem Erstaunliches zu sehen ist. Die faszinierenden Collagen des Künstler-Duos haben eine große Fangemeinde, unter denen sich u. a. bekannte Politiker und selbst der Dalai Lama befinden. Quelle: Galerie Mensing