(rtn) Zum großen "Aktionstag Deutschland schwimmt" am 24. September riefen Disney und der DSV kleine und große Schwimmer dazu auf, ins Schwimmbad zu gehen und aktiv zu werden. Unter dem Motto "Gemeinsam schwimmen für Nichtschwimmer" wurden Spendengelder erschwommen.



Das größte Charity-Event fand im Bäderland Festland in Hamburg-Altona statt - mit einem bunten Rahmenprogramm, Show-Einlagen und Schwimmspaß-Spielen.



Franziska van Almsick und weitere Sport-Prominenz waren dabei.

Der Aktionstag "Deutschland schwimmt" ist Teil der bundesweiten Sommer-Kampagne "Deutschland schwimmt", die Disney und der Deutsche Schwimm-Verband (DSV) veranstalten, um Kinder und Jugendliche für den Schwimmsport zu motivieren.



Inspiration für diese Kampagne liefert Dorie, die beliebte blaue Paletten-Doktorfisch-Dame. Sie und weitere fröhliche Charaktere aus dem neuen Disney Pixar Kinohit „Findet Dorie“ (Kinostart: 29. September) sind die Stars der deutschlandweiten Kampagne „Deutschland schwimmt, die den spielerischen Spaß am Schwimmenlernen zeigen möchte.



Unsere Bilder auf dem rtn-media-server zeigen: Franziska van Almsick - Robert Langer (Geschäftsführer Disney Deutschland) - Steffi Ahlf (Wasserball) - Kirsten Bruhn (Paralympics-Gewinnerin 2004, 2008 und 2012) - Kurt Henn (Oberamtsrat Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft) - Jürgen Fornoff (DSV-Generalsekretär) - Tobias Lucht (Leiter Archehäuser Hamburg, Die Arche)