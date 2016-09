Heute endet das Kieler Hafenfest

(rtn) Beim 35. Deutschen Seeschifffahrtstag wurde auf der Förde die 6. Kieler Traditionsseglerregatta ausgetragen. Mehr als zwanzig historische Schiffe – u.a. das bekannte Schulschiff Thor Heyerdahl segelten um die Wette.

Höhepunkt ist das "Fest am Meer" mit der "Messe am Meer". Dort geben maritime Unternehmen und Forschungseinrichtungen einen Einblick in ihre Arbeit. Gleichzeitig machen viele Schiffe an der Kieler Hörn fest, einige laden auch zum Open Ship ein. So können zum Beispiel das Mehrzweckschiff "Arkona", das Ölauffangschiff "Bottsand", den Seenotretter "Walter Rose", das Müll- und Aufklärungsschiff "Seekuh"und den Dreimaster "Thor Heyerdahl" besucht werden. Daneben gibt es ein vielfältiges Bühnenprogramm mit Vorführungen, Open-Air-Konzerten, Kleinkunst und vielem mehr.