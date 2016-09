Hamburg (rtn) Zwei Autos und Teile eines Kleintransporters haben in der Nacht zu Sonntag in Hamburg-Billstedt gebrannt. Die Polizei sicherte Spuren am Tatort und geht von Brandstiftung aus.





Eine Anwohnerin hatte die brennenden Autos in einem Wohngebiet am Tauchnitzweg bemerkt und die Feuerwehr alarmiert. Bei deren Eintreffen brannten ein VW Touran, ein VW Sharan und Teile eines Kleintranporters. Ein VW Polo wurde durch Hitze und Flammen stark beschädigt. Mit Wasser und Schaum löschten die Feuerwehrleute die Flammen ab. Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt.



Im Einsatz waren FF Billstedt-Horn , UDI und mehrere Streifenwagen-Besatzungen der Polizei