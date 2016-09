Hamburg (rtn) Die Stiftung Kinderjahre und die Elb Lounge hatten zum dritten Mal zum Indian Summer in die Nienstedtener Elb Lounge eingeladen. Gestern begrüßten die Gastgeber in dem herrlichen Park der Elb Lounge rund 150 Freunde, Unterstützer und Interessierte an der Stiftung Kinderjahre als ihre Gäste.



In dieser herrlichen Location, in wunderbarem Ambiente, war zum Indian Summer für jeden etwas dabei: Live Musik mit dem wunderbaren Duo Ladies in Red, Zaubereien mit Natias Neutert, ein Urban Parkour für Jedermann, Ponyreiten und Kickern am Profi-Kickertisch. Relaxen in der herrlichen Parkanlage, und viel Spaß beim Riesenseifenblasen pusten oder einer Auktion zum eigenen Glück, bei der man sich einen Sessel für das Planetarium Hamburg ersteigern konnte. Für köstlichen Gaumenschmaus von Traiteur Willewar gesorgt und wer wollte konnte Chillen & Grillen!



Unsere Bilder auf dem rtn-media-server zeigen: Hannelore Lay, Marie Amiére - Model u. Glücks-Botschafterin der Stiftung Kinderjahre - Dirk Vorwerk (Stiftung Kinderjahre) - Kathleen Nufer (Elblounge), Dennis u. Dana Diekmeier - HSV - Ilka Groenewold - Chazz Gaither, Thomas Kraupe, Planetarium Hamburg - Julia Kretschmer-Wachsmann - Klausmartin Kretschmer