Gaslarm in Ahrensburg

(rtn) Bauarbeiter hatten am Montagnachmittag versehentlich am Waldemar Bonsels Weg an der Ecke Am Neuen Teich mit einem Bagger eine Gasleitung gekappt und sofort den Notruf gewählt. "Noch vor Eintreffen der Feuerwehr hatten Polizisten bereits zwei Häuser im Gefahrenbereich evakuiert", sagte Florian Ehrich, Einsatzleiter der Feuerwehr.



"Lediglich eine ältere Hausbewohnerin musste vom Rettungsdienst versorgt werden, alle anderen haben den Gefahrenbereich verlassen und fuhren mit dem Auto davon".



Unter Atemschutz stellten Feuerwehrleute den Brandschutz sicher, parallel begannen die Arbeiter mit den Vorbereitungen zur Abdichtung der Leckage an der gekappten 150er Leitung mit 50 Millibar Niederdruck. Zunächst wurde auf das Leck mit einem Bagger Sand gekippt, dann begannen die Abdichtungsarbeiten. Dazu wurde zur Überbrückung wie in der Medizin ein Bypass gelegt. Über den Stand der Arbeiten und den Verlauf des Einsatzes hatte sich auch Ahrensburgs Bürgermeister ein Bild verschafft. Florian Ehrich wies ihn in am Einsatzort die Lage ein.Während der stundenlangen Einsatzdauer hatte die Polizei den Gefahrenbereich weiträumig abgesperrt. Nach ersten Angaben sollten die Arbeiten frühestens gegen 21 Uhr beendet sein.

Im Einsatz waren: FF Ahrensburg, Mess- und Spürtrupp LZG Bargteheide, Rettungsdienst und Polizei