Nach einem zunächst undefinierbaren Geruch in der Ortsmitte wurde am Dienstagmorgen Gasalarm für die Feuerwehr, den LZG und den Rettungsdienst ausgelöst. Die Polizei sperrte das Gebiet in der Nähe des Rathauses ab und leitete den Verkehr um.





Bei Messungen des Spür- und Messtrupps des Löschzuges Gefahrgut (LZG), der Feuerwehr und des zuständigen Gasversorgers wurden keine Werte festgestellt. Es handelte sich eher um einen landwirtschaftlicher Geruch. Die Sperrung wurde aufgehoben und die Einsatzkräfte rückten wieder ein