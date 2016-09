Hamburg (rtn) Colleen Hoover hat in der Thalia Buchhandlung in der Europa Passage ihr neuestes Werk "Zurück ins Leben geliebt" signiert.

Eigentlich schrieb Colleen Hoover ihren ersten Roman "Weil ich Layken liebe" als Weihnachtsgeschenk für ihre Mutter. Zwei Monate später verkaufte sie bereits 200 eBooks des Titels am Tag und landete mit ihrem Debüt sogar auf der New-York-Times-Bestsellerliste. Was dann folgte, ist eine unglaubliche Erfolgsgeschichte. Auch ihre weiteren Titel wurden Megaseller, die weltweit von Millionen von Menschen gelesen und geliebt werden.

Im Juli erschien Colleen Hoovers neuer Roman „Zurück ins Leben geliebt“ bei dtv. Darin geht es um Tate, die zum Studium nach San Francisco zieht und dort gleich am ersten Abend über Miles Archer stolpert: Miles, der Freund ihres Bruders, der meistens schweigt, niemals lacht und offensichtlich eine schwere Bürde mit sich herumträgt. Miles, der so attraktiv ist und von dem sich Tate besser fernhalten sollte, wenn ihr ihr Gefühlsleben lieb ist.