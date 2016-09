rtn) Der Film Nebel im August feiert in Anwesenheit des Regisseurs Kai Wessel sowie den Darstellern Ivo Pietzcker, Sebastian Koch, Fritzi Haberlandt, Jule Herrmann und Ulrich Limmer seine Premiere in der Lichtburg Essen. Der Film schildert den Alltag in einer NS-Euthanasieanstalt.



Zwischen 1939 und 1945 wurden in Folge des sogenannten „Euthanasie“-Programms in deutschen Nervenkliniken mehr als 200.000 Menschen ermordet, darunter unzählige Kinder. Regisseur Kai Wessel greift dieses wichtige Thema auf und beginnt mit der historisch realen Figur des Ernst Lossa seinen Film. Es ist Ernsts Blick, mit dem der Zuschauer die Anstalt betritt, die zunächst noch erfüllt ist von einer recht heimeligen Atmosphäre. Es ist Sommer auf dem Land, die Farben sind warm, immer wieder gibt es auch heitere Momente. Doch ganz subtil lässt der Film das Grauen in die Szenerie einfließen.



Deutschland, im Mai 1944. Ernst Lossa ist 13 Jahre alt und kommt, weil er von anderen Erziehungsanstalten als „nicht erziehbar“ eingestuft wurde, in eine Nervenklinik. Dort erkennt der Leiter Dr. Veithausen sofort, dass in Ernst ein aufgeweckter, rebellischer Junge steckt, der von seinem Vater, einem „Jenischen“, wohl nicht mehr aus der Anstalt abgeholt werden wird. Nach und nach gewöhnt sich Ernst an das Leben mit den Patienten, die unter geistigen und körperlichen Behinderungen leiden und von den Nazis als „kranker Volkskörper“ bezeichnet werden. Ernst findet Freunde, vor allem in der gleichaltrigen Nandl, die unter epileptischen Anfällen leidet. Doch nicht alles ist so harmonisch, wie Veithausen es gerne nach Außen darstellen möchte. Immer mehr häufen sich in der Klinik scheinbar zufällige Todesfälle. Schon bald merkt Ernst, dass der Tod in der Klinik kein willkürliches Schicksal, sondern Teil eines gnadenlosen und radikalen Programms ist. Ernst begehrt dagegen auf, zusammen mit der Nonne Sophia. Doch Widerstand ist für das System etwas, das es zu brechen gilt.



Kai Wessels Film "Nebel im August" schildert schonungslos, wie Ärzte und Institutionen während des Dritten Reiches das Euthanasie-Programm der Nazis unterstützt haben.



Unsere Bilder auf dem rtn-media-server zeigen: Kai Wessel, Fritzi Haberlandt, Sebastian Koch, Jule Hermann, Ivo Pietzcker, Ulrich Limmer