(rtn) Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel (SPD) hat am Dienstag die größte Windenergiemesse der Welt in Hamburg eröffnet.



In seiner Auftaktrede unterstrich er die Bedeutung der Windenergie für die Energiewende und als Jobmotor für Norddeutschland, verteidigte aber die gedrosselten Ausbauziele der Bundesregierung. "Die Windenergie braucht keinen Welpenschutz mehr", sagte der Minister im CCH. "Sie muss sich den Herausforderungen des Marktes stellen." Es komme jetzt darauf an, mit dem Netzausbau nachzuziehen, damit alle Rädchen ineinander greifen könnten.



Unsere Bilder auf dem rtn-media-server zeigen: Sigmar Gabriel - Olaf Scholz - Bernd Aufderheide - Giles Dickson - Maros Sefcovic - Martin Neubert - Francesco Venturini