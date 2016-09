Reinbek (rtn) Bei einem Unfall wurde in der Königsstrasse ein Radfahrer von einem Auto erfasst und schwer verletzt.



Nach ersten Ermittlungen der Polizei fuhr ein 78 Jahre alter Mann aus Reinbek mit seinem Fahrrad den rechtsseitigen Radweg von Neuschönningstedt kommend in Richtung Schönningstedt. Ebenfalls in diese Richtungfuhr ein 46-jähriger Mann aus Wentorf/ HH mit seinem Pkw Opel Insignia die Königstraße. Für den Autofahrer völlig unerwartet verließ der Radfahrer den Radweg und fuhr auf die Straße. Der Wentorfer versuchte noch auszuweichen, konnte aber einen Zusammenstoß nicht verhindern. Der Radfahrer wurde schwer verletzt und in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Der Pkw-Fahrer und

seine ebenfalls 46-jährige Beifahrerin verletzten sich bei dem Zusammenstoß leicht.