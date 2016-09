Lütjensee (rtn) Weil ein Sprinterfahrer verkehrsbedingt abbremste, kam es am späten Mittwochnachmittag zu einem Unfall auf der B 404 Höhe der Auffahrt Richtung Schwarzenbek. Drei Frauen wurden leicht verletzt.



Nach ersten Erkenntnissen hatte der Fahrer des Transporters abgebremst um mehreren Fahrzeugen das Einfädeln auf die B 404 zu ermöglichen. Die Fahrerin eines nachfolgenden Skoda bremste ebenfalls ab. Dies übersah offensichtlich eine hinter ihr fahrende Autofahrerin samt Beifahrerin und fuhr auf die beiden Fahrzeuge auf. Wegen der zunächst unklaren Lage hatte die Leitstelle ein Großaufgebot von Rettungskräften zum Unfallort geschickt, sagte Tom Reher Sprecherder Einsatzleitung Rettungsdienst: Nach einer Erstversorgung durch den Rettungsdienst wurden die drei Frauen ins Krankenhaus gebracht. Die ebenfalls alarmierten Feuerwehrleute der FF Trittau streuten die bei dem Unfall ausgelaufenen Betriebsstoffe mit Bindemitteln ab. Während der Rettungs- und Bergungsarbeiten hatte die Polizei die B 404 in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt. Danach leitete sie den Verkehr wechselseitig an der Unfallstelle vorbei.