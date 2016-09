Hamburg (rtn) Wolf-Dietrich Sprenger inszeniert und spielt Lessings Klassiker der Toleranz am Ernst Deutsch Theater: Nathan der Weise feiert am 29. September Premiere mit Mohammad-Ali Behboudi, Paula Bierend, Jessica Kosmalla, Jonas Minthe, Pascal Pawlowski, Günter Schaupp, Hartmut Schories, Wolf-Dietrich Sprenger, Karime Vakilzadeh.



Jerusalem zur Zeit der Kreuzzüge. Als der reiche jüdische Kaufmann Nathan von einer langen Reise zurückkehrt, erfährt er, dass es in seinem Haus gebrannt hat. Seine Ziehtochter Recha konnte nur durch das heldenhafte Eingreifen eines christlichen Tempelherrn der Katastrophe entgehen. Dieser verdankt sein Leben wiederum dem muslimischen Herrscher Saladin. Ihn plagen schwere Geldnöte. Angetrieben durch seine Schwester Sittah und das Wissen um Nathans Vermögen, will Saladin ihn um einen Kredit bitten. Um zunächst vom Geschäftlichen abzulenken, testet er Nathans Weisheit und fragt ihn, welche Religion die einzig wahre sei. Nathan antwortet mit der berühmten Ringparabel.



Gotthold Ephraim Lessing (1729-1781) vereint in seinem letzten Drama noch einmal die Themen und Werte, die ihn zum führenden Vertreter der deutschen Aufklärung machen: Humanität und religiöse Toleranz. Das ›Dramatische Gedicht in fünf Aufzügen‹ ist ein zeitloses Plädoyer für die Notwendigkeit der Verständigung über alle religiösen und ethnischen Unterschiede hinweg. Quelle: EDT Hamburg