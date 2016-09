Hamburg (rtn) Emma Heming-Willis hat heute im Hotel Louis C. Jacob ihre Mama-Pflegeserie "CocoBaba" vorgestellt.



Auf die Idee einer Mama-Pflege kam Emma während der ersten Schwangerschaft: „Ich nahm vier Kilo zu, sah wie eine Kugel aus und habe den Bauch täglich mit reinem Kokosöl massiert, damit die Haut keine Dehnungsstreifen bekommt. Was ich blöd fand: Es gab keine Creme ohne Zusatzstoffe, die an Tieren getestet wurden oder Allergien auslösen können.“ Die veganen Cremes sind in Hamburg-Bahrenfeld hergestellt. Quelle: mopo.de