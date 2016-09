Hamburg (rtn) Manege frei für Europas Top-Zirkus Charles Knie. Mit seinem neuen Programm "Euphorie" ist der Zirkus noch bis zum 30. Oktober auf der Horner Rennbahn zu Gast. Zahlreiche prominente Gäste haben sich Mittwochabend die Hamburg-Premiere angesehen.







Bei allen Neuerungen – der Zirkus Charles Knie bleibt klassischer Zirkus im besten Sinn – große Unterhaltung für die ganze Familie. Über 500.000 Besucher in fast immer restlos ausverkauften Vorstellungen sind jedes Jahr von den liebevollen und hochkarätig zusammengestellten Programmen begeistert. Die neue Produktion wird eben diese für den klassischen Zirkus geradezu sinnbildlichen Elemente in sich tragen, aber auch ein deutliches Zeichen in Richtung Zukunft setzen. Stärker denn je werden Elemente aus Theater, Musik und Show zum festen Bestandteil der Show.



Unsere Bilder auf dem rtn-media-server zeigen: Peter Sebastian - Jule Goelsdorf - Dennis Diekmeier mit Ehefrau Dana - Janina Youssefian - Carsten Spengemann mit Julie - Ronja Hilbig - Nathalie Volk - Saskia Leppin - Die Hot Banditoz - Rebecca Mohnssen - Uli Pingel mit Familie - Kalle Haverland mit Begleitung Malina - Vanessa De Lacase mit Tochter Mina - Claudia Gülzow mit Tochter Kendra - Sandra Quadflieg - Christine Deck - Matthias Ostrzolek mit Freundin Ann-Kathrin Ertl - Louisa Mazzurana mit Freund Fabian Wetter - Zirkusdirektor Sascha Melnjak